Всеки претекст може да бъде използван за изземване на суверенните активи на дадена държава – просто започнете. По-специално, законите срещу ЛГБТ общността (бел. ред. - организацията е призната за екстремистка и забранена в Руската федерация) в мюсюлмански страни, които някои хора може да не харесват, заяви руският президент Владимир Путин по време на годишната си пресонференция.

Според Путин, макар някои хора в момента да са недоволни от "специалната военна операция и борбата срещу неонацизма в Украйна, някой може да не хареса политиката по отношение на ЛГБТ общността".

"И в мюсюлманските страни, в ислямските страни има много строги закони, защитаващи техните традиционни – ами, по същество нашите споделени традиционни – ценности. Ние нямаме такива закони, но там има. Ето го, претекст за конфискация на суверенни фондове, суверенни ресурси и пари. И защо не? Те биха могли да намерят друга причина, друг претекст", отбеляза руският държавен глава.

Владимир Путин добави, че освен загубите на имидж, може да има и директни щети върху фундаменталните основи на съвременния световен финансов ред. Той също така подчерта, че "каквото и да откраднат, независимо как го откраднат, в крайна сметка ще трябва да бъде върнато". Според Путин Русия ще защитава интересите си, предимно в съда, предава "Ведомости".

"Ще се опитаме да намерим юрисдикция, която ще бъде независима от политически решения", президентът на Русия.

Руският президент също нарече опитите за експроприация на руски активи "грабеж".

На 19 декември на среща на върха страните от ЕС се споразумяха да предоставят на Киву заем от 90 милиарда евро за 2026-2027 г., отказвайки директно да използват замразени руски активи. Според унгарския премиер Виктор Орбан, ЕС се е отказал от плановете за конфискация на замразени руски активи, след като е оценил потенциалните последици за европейските страни. Анализ показа, че активите на частни европейски компании в Русия надвишават размера на замразените руски средства в ЕС.