Руският лидер нарече украинския си колега Володимир Зеленски "талантлив актьор"

На пресконференцията си в края на годината руският президент Владимир Путин потвърди готовността на Русия да преговаря за Украйна въз основа на предложенията от 2024 г.

"Русия все още не вижда готовността на Киев да обсъжда териториалния въпрос", каза държавният глава на Руската федерация, цитиран от ТАСС.

Руските войски напредват по цялата линия на съприкосновение, докато врагът се оттегля, подчерта руският президент: "Нашите войски напредват по цялата линия на съприкосновение, на някои места по-бързо, на други по-бавно, но във всички посоки врагът се оттегля". След това Путин добави, че стратегическата инициатива на фронта е преминала изцяло към руските въоръжени сили, след като врагът е "прогонен" от територията на Курск.

Руският лидер нарече украинския си колега Володимир Зеленски "талантлив актьор", докато обсъждаше инцидента в Купянск, град в Харковска област на Украйна, и снимката на украинския президент пред обелиск, носещ името "Купянск", целяща да опровергае руското завоевание. "Намира се на около километър от града. Защо да спираме на прага? Влезте.", призова Путин, цитиран от ANSA.

Киев по същество отказва да прекрати конфликта "по мирен път"

"Киев по същество отказва да прекрати конфликта "по мирен път", подчерта президентът на Русия. "По същество те отказват да прекратят този конфликт по мирен път", посочи той. "Въпреки това, ние виждаме, чуваме и сме наясно с определени сигнали, включително от киевския режим, които показват, че той е готов да се ангажира с някаква форма на диалог", каза Путин.

"Готови сме и желаем да прекратим този конфликт по мирен начин, въз основа на принципите, които изложих миналия юни пред руското външно министерство, и като се справим с първопричините, довели до тази криза", заяви още Путин.

Руският президент припомни, че Москва е предупредила Украйна през 2022 г., че ще бъде принудена да признае непризнатите републики: "Просто им казахме: "Слушайте, ще бъдем принудени да признаем тези непризнати републики и ще бъде по-добре, ако просто оставите хората да живеят в мир, както искат, без вашите преврати, без русофобия и т.н. Просто изтеглете войските си".