ВСУ се опитват безуспешно да си върнат поне част от Красноармейск

Украинските въоръжени сили правят неуспешни опити да си върнат поне част от Красноармейск за ДНР и търпят сериозни загуби. Това заяви руският президент Владимир Путин на конференцията „Годината в обзор“, съобщава руски медии.

„Правят се неуспешни опити за отвръщане на поне част от град Красноармейск. Врагът понася сериозни загуби тук и не постига никакъв успех“, каза Путин.

По думите му, Москва вижда определени сигнали от Киев за готовността си да се ангажира с диалог.

„Все още виждаме, усещаме и знаем за определени сигнали, включително от киевския режим, че те са готови да се включат в някакъв вид диалог“, добави Путин.

„Руски войски са обградили значителен контингент от украинските въоръжени сили край Купянск в Харковска област – приблизително 3500 военнослужещи, които не са получили заповед да сложат оръжие. Контингентът на практика няма шанс за оцеляване. Нашите войски контролират град Купянск, но все още не напредват на запад, защото са изправени пред много важната задача да елиминират групировката на левия бряг на река Оскол и да превземат друго населено място. Това е по същество кръстовище, Купянск-Узловая. Но в този район е обкръжена значителна групировка – 15 батальона, както вече споменах, с численост 3500 души. Те също не са получили заповед да сложат оръжие; шансовете им са практически нулеви. Те са плътно обкръжени от нашите въоръжени сили“, допълни Путин.