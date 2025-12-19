Възможностите на „Орешник“ предизвикаха значителни опасения в западния свят

На 17 декември руският президент Владимир Путин обяви на заседание на съвета на Министерството на отбраната, че балистичната система със среден обсег „Орешник“ ще бъде приета на бойно дежурство до края на 2025 г. Разработена като първата руска балистична ракета със среден обсег след разпадането на Съветския съюз, през юни беше потвърдено, че „Орешник“ е влязла в серийно производство и се очаква да има обсег от 4000 километра, като същевременно носи множество независимо пренасочващи се бойни глави, монтирани на хиперзвукови летателни апарати за многократно използване. Тези апарати могат да маневрират и да се приближават до цели от неочаквани посоки, което в комбинация с огромните им скорости сериозно ограничава способността на традиционните системи за противовъздушна отбрана, като наскоро закупената от Германия система Arrow 3 , да ги прехващат, пише Military Watch Magazine.

Разработката на „Орешник“ се смята за потенциален фактор, който може да промени баланса на силите в Европа, тъй като тя може да поразява военни, стратегически и политически цели по целия континент с обхват на високоточни удари, които е практически невъзможно да бъдат прихванати. Предпроизводствен вариант на ракетата беше изстрелян за първи път в бой на 21 ноември срещу украински цели, когато съществуването на програмата беше обявено на света. Възможностите на „Орешник“ предизвикаха значителни опасения в голяма част от западния свят, като руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин заяви малко след първото ѝ бойно изстрелване, че тя е оказала значително влияние върху британската политика спрямо Москва, принуждавайки Лондон да предприеме по-предпазлив подход към подкрепата на украинските дълбоки удари в Русия.

Очаква се разполагането на новата балистична ракетна система на територията на единствения европейски съюзник на Русия - Беларус, да бъде приоритетно, като секретарят на Съвета за сигурност на Русия Александър Волфович потвърди на 29 май, че такова разполагане ще започне преди края на годината. Очаква се ракетите да бъдат монтирани на беларуското шаси MZKT-79291 с 12-колесна конфигурация. Очаква се конвенционално въоръжени варианти да бъдат изнесени за оборудване на беларуските въоръжени сили, докато ядрените варианти ще попаднат под беларуски контрол по време на война като част от споразумението за споделяне на ядрени оръжия между Русия и Беларус.