Путин нарече европейските лидери „малки прасета“

Още по темата: Обръщението на Доналд Тръмп към нацията (ВИДЕО) 18.12.2025 08:37

Руският президент Владимир Путин отправи остра словесна атака срещу европейските лидери, като ги нарече „малки прасета“, които според него се опитват да се възползват от евентуален срив на Русия. Изказването му беше направено в навечерието на заседанието на Европейския съвет, на което се очаква да бъде обсъдено ново финансиране за Украйна, съобщават „Политико“ и „Гардиън“.

По време на годишното заседание на руското министерство на отбраната Путин заяви, че Европа се стреми да си върне „нещо, което е загубила в предишни исторически периоди“, и да си отмъсти на Русия. В речта си той отново прехвърли вината за войната в Украйна върху бившия президент на САЩ Джо Байдън, когото обвини, че „съзнателно е отприщил конфликта“, като европейските държави незабавно са го подкрепили.

Руският президент подчерта, че страната му е показала устойчивост въпреки западните санкции – в икономиката, финансите, вътрешнополитическата стабилност и отбранителния си капацитет. Според него Русия остава отворена за диалог с Европа, но това не било възможно при „настоящото поколение европейски политици“.