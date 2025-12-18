Обръщението на Доналд Тръмп към нацията (ВИДЕО)

Преди 11 месеца аз наследих бъркотия и сега я оправям

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи обръщение към нацията снощи. В него той се похвали с постиженията си и обвини предшественика си от демократите за растящите потребителски цени.

"Преди 11 месеца аз наследих бъркотия и сега я оправям", каза лидерът на САЩ във встъпителните си изречения.

Президентът похвали работата на правителството си през отминаващата година по редица въпроси, вариращи от намаляването на незаконните пресичания на границите до свалянето на цените на някои стоки.

"Ще сваля тези цени и ще го направя много бързо", каза Тръмп. Той обеща на американците "икономически разцвет, какъвто светът никога не е виждал", и обяви, че всеки американски военнослужещ ще получи еднократен чек за 1776 долара преди Коледа – 1776 като годината на Декларацията за независимост, с която са създадени САЩ, събитие, от което догодина се отбелязват 250 години, отбелязва Франс прес.

Тръмп произнесе снощната си реч, която бе излъчена в най-гледаното ефирно време, от Залата за дипломатически приеми на Белия дом, а не от Овалния кабинет, откъдето обикновено се отправят президентските обръщения към нацията.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви ден по-рано, че Тръмп ще изтъкне в речта си постиженията на президента от първите 11 месеца на мандата му, както и плановете си да "продължи да работи за американския народ през следващите три години".

"Ще бъде наистина добра реч, каза Ливит пред репортери в Белия дом. Той ще говори много за постиженията през последните 11 месеца. За всичко, което е направил, за да върне величието на нашата страна", посочи Ливит.