Lockheed Martin завърши производството на всички изтребители F-16 Block 70 за България

Платформата F-16 укрепва националната отбрана и задълбочава интеграцията във въздуха с НАТО и съюзниците

Lockheed Martin завърши производството на всички самолети F-16 Block 70 за първоначалните флоти на България и Словакия, оборудвайки и двете военновъздушни сили с усъвършенствани F-16, готови за операции на НАТО и съюзниците, съобщиха от компанията.

Самолетите са произведени в завода на Lockheed Martin в Грийнвил, Южна Каролина и са преминали окончателно приемане на DD250 чрез програмата за продажби на военни продукти в чужбина на правителството на САЩ.

Защо е важно

Пълният флот от F-16 Block 70 дава на България и Словакия възможността да осигуряват национална противовъздушна отбрана и да подкрепят въздушното патрулиране на НАТО с модерен, напълно оперативно съвместим изтребител. Самолетите се свързват директно със системите на НАТО и поддържат същите мисии, които вече се изпълняват от оператори на F-16 в цяла Европа.

Тези самолети са неразделна част от плановете за модернизация на отбраната на двете страни и привеждат военновъздушните им сили в съответствие с обучението, стандартите и оперативните практики, използвани от 29 съюзнически оператора. Тази обща рамка подобрява готовността, укрепва позициите на алианса и увеличава броя на оперативно съвместимите самолети, налични за мисии на НАТО, посочват от Lockheed Martin.

Експертни гледни точки

Майк Шумейкър, вицепрезидент и генерален мениджър на Интегрираната изтребителна група на Lockheed Martin подчерта: "Този ​​важен етап представлява таланта и всеотдайността на съвместните екипи на правителството, военните и индустрията. С вече произведените пълни флотилии от F-16 Block 70, двете държави преминават от планиране на въздушна мощ от следващо поколение към демонстрирането ѝ в ежедневни операции. Този напредък повишава колективната готовност на НАТО и осигурява на командирите надеждни, оперативно съвместими възможности за сигурност на 21-ви век в целия алианс".

Разширени възможности, доказана платформа

F‑16 Block 70 е оборудван с радар APG‑83 ​​AESA, който споделя 95% сходен софтуер и 70% сходен хардуер с радара на F‑35. Самолетът включва също конформни резервоари за гориво, модерна цифрова пилотска кабина, експлоатационен живот от 12 000 часа и животоспасяващата автоматична система за избягване на сблъсък със земята (Auto GCAS).

Тези системи поддържат пълния набор от мисии за въздушно патрулиране, противовъздушна отбрана и съвместни учения, изпълнявани от оператори на F-16 в цяла Европа. С над 700 F-16 в Европа и вече изградена глобална мрежа за поддръжка, България и Словакия получават достъп до установени обучения, доказана логистична поддръжка и широка общност от оператори, които помагат да се осигури висока наличност и ефективна дългосрочна поддръжка.

Трансатлантическо индустриално партньорство

Програмата F-16 се захранва от глобална верига за доставки от над 530 доставчици в 12 държави, включително силна мрежа от европейски партньори. Компании като LOTN в Словакия и Avionams в България допринасят за тази екосистема и отразяват нарастващата роля на Европа в съвместната индустриална база, която подкрепя готовността на НАТО.

С окончателно сглобяване и производство на други компоненти, извършвани в завода на Lockheed Martin в Грийнвил, Южна Каролина – единствената действаща производствена линия за F-16 в света – програмата поддържа над 1500 квалифицирани работни места и запазва капацитета за производство на стратегически изтребители в Съединените щати .

Програмата F-16 засилва трансатлантическото индустриално сътрудничество, поддържайки напредналия производствен капацитет на САЩ, като същевременно генерира икономическа стойност, възможности за веригата за доставки и дългосрочно индустриално участие в цяла Европа. Чрез укрепване на сътрудничеството в индустриалната база, програмата F-16 насърчава устойчивостта, подкрепя споделените цели за сигурност и помага на съюзническите държави да поддържат модерни, оперативно съвместими изтребители.

За Lockheed Martin

Lockheed Martin е глобална компания за отбранителни технологии, която стимулира иновациите и развива научните открития. Нашите решения за мисии във всички области и визията ни за сигурност на 21-ви век ускоряват предоставянето на трансформативни технологии, за да гарантират, че тези, на които служим, винаги са готови за действие, подчертават от компанията, базирана в Южна Каролина.

През 2019 г. България купи осем самолета F-16 Block 70 за сумата от 1,2 милиарда долара. В края на 2022 г. поръчката беше увеличена с още осем изтребителя, като за тях бяха платени допълнителните близо 2,5 милиарда долара.