Авиобаза Граф Игнатиево може да приеме първите осем изтребителя F-16 Block 70

В авиобаза Граф Игнатиево са създадени условия за приемането на първите осем от общо шестнадесет самолета F-16 Block 70, като дейностите по реконструкция продължават в ускорен порядък. Това заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос от народния представител от „Продължаваме промяната - Демократична България“ Ивайло Мирчев. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

Ивайло Мирчев пита Атанас Запрянов налице ли са забавяния, които биха възпрепятствали окончателното завършване на инфраструктурата на авиобазата.

"Периодично авиобаза Граф Игнатиево се посещава от представители на компанията производител на самолет F-16 Block 70 - Lockheed Martin, както и от представители на американското правителство по повод сертифициране на отделни обекти на авиобазата. При последното си посещение в края на септември от представителите на американската страна беше отчетен значителен напредък по модернизацията на авиобазата", обяснява Атанас Запрянов.

Авиобазата е в режим на оперативно използване, като на територията ѝ продължават да се изпълняват строителни дейности, за което е създадена необходимата организация за безпрепятствено функциониране, посочва министърът.

По думите на Запрянов в рамките на мандата на това правителство са завършени най-важните обекти, подлежащи на сертифициране от американска страна за приемане на самолетите F- 16 Block 70, отбелязва БТА. Реконструкцията и модернизацията на авиобазата е започнала през 2020 г. До 2024 г. са констатирани сериозни забавяния в изпълнението на инфраструктурата поради множество фактори, включително и пандемията от Ковид-19, военните действия на Русия против Украйна, нарушени доставки на материали и др. От 2024 г. стартира процес по сериозно ускоряване на дейностите, свързани с реализиране на проектите и наваксване на констатираното забавяне, заявява министърът.