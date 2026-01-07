Коя е следващата мишена на Тръмп? (Инфографика)

Труд
Зареждане...
Дневен хороскоп на Виктория
Новини
Назад
Новини
България
Крими и право
Политика
Здраве
Образование
Трудово-правна консултация
Свят
Европа
Русия
Америка
Азия
Близък Изток
Новини
България:
Крими и право
Политика
Здраве
Образование
Трудово-правна консултация
Свят:
Европа
Русия
Америка
Азия
Близък Изток
Новини
Спорт
Назад
Спорт
Футбол БГ
Футбол Свят
Извън терена
Тото
Електронни спортове
Спорт по телевизията
Спорт
Футбол БГ
Футбол Свят
Извън терена
Тото
Електронни спортове
Спорт по телевизията
Спорт
Мнения
Назад
Мнения
Анализи
Интервюта
Коментари
Разследване
Репортажи
Силуети
Мнения
Анализи
Интервюта
Коментари
Разследване
Репортажи
Силуети
Мнения
Бизнес
Назад
Бизнес
Имоти
Вашите пари
Инвестиции
Туризъм
Финанси
Икономика
Данъчен консулт
Капитал и пазари
Бизнес
Имоти
Вашите пари
Инвестиции
Туризъм
Финанси
Икономика
Данъчен консулт
Капитал и пазари
Бизнес
Лайфстайл
Назад
Лайфстайл
Лица
Гурме
Вицове
Технологии
Шоубизнес
Автомобили
Хороскоп
Днес да почерпят
Наука
Лайфстайл
Лица
Гурме
Вицове
Технологии
Шоубизнес
Автомобили
Хороскоп
Днес да почерпят
Наука
Лайфстайл
Култура
Назад
Култура
Кино
Сериали
Изкуства
Култура
Кино
Сериали
Изкуства
Култура
Региони
Столицата
Дневен хороскоп
Вицове
Времето
Търси с ключови думи…
Търси
Реклама
Условия за ползване
За нас
Автори
Контакти
Труд
Дневен хороскоп на Виктория
Профил
Новини
Спорт
Мнения
Региони
Бизнес
Лайфстайл
Култура
Столицата
Вицове
Времето
Още
България :
Крими и право
Политика
Здраве
Образование
Трудово-правна консултация
Свят :
Европа
Русия
Америка
Азия
Близък Изток
Футбол БГ
Футбол Свят
Извън терена
Тото
Електронни спортове
Спорт по телевизията
Анализи
Интервюта
Коментари
Разследване
Репортажи
Силуети
София
Пловдив
Варна
Бургас
Велико Търново
Благоевград
Русе
Видин
Сливен
Ямбол
Стара Загора
Шумен
Търговище
Разград
Перник
Етрополе
Кюстендил
Ловеч
Кърджали
Монтана
Плевен
Пазарджик
Добрич
Габрово
София Област
Враца
Хасково
Смолян
Силистра
Имоти
Вашите пари
Инвестиции
Туризъм
Финанси
Икономика
Данъчен консулт
Капитал и пазари
Лица
Гурме
Вицове
Технологии
Шоубизнес
Автомобили
Хороскоп
Днес да почерпят
Наука
Кино
Сериали
Изкуства
Начало
Новини
Свят
Америка
Коя е следващата мишена на Тръмп? (Инфографика)
Автор:
Труд news
Америка
22:17
07.01.2026
Още от
(Америка)
20:17
07.01.2026
САЩ ще съдят екипажа на задържания руски танкер
18:53
07.01.2026
Доналд Тръмп: Без моята намеса, Русия щеше да е взела цяла Украйна
17:26
07.01.2026
САЩ потвърдиха задържането на руския танкер в Северния Атлантик
16:52
07.01.2026
Сенатор Линдзи Греъм: САЩ не искат да превърнат Венецуела в колония
16:05
07.01.2026
Лавров: Политиците в Европа, които разпалват антируска истерия, са обречени
14:05
07.01.2026
Тръмп настоява Венецуела да прекрати връзките си с Русия и Китай
13:47
07.01.2026
САЩ прехвърлят военни самолети и хеликоптери във Великобритания
11:49
07.01.2026
Уиткоф: Близо сме до споразумение, което ще сложи край на конфликта в Украйна
Най-четени
Мнения
Европа срещу САЩ - започва война за Гренландия? (ВИДЕО)
18:26
07.01.2026
1 192
Виктор Блъсков
Горите на Витоша - опасни за туристите
10:16
07.01.2026
639
Труд news
Новата екзотика на ПП-ДБ предвещава пълен (и целенасочен) хаос на изборите
10:01
07.01.2026
2 041
Виктория Георгиева
От Гренада до Венецуела: защо политическата памет е толкова къса?
10:00
07.01.2026
1 205
Кристиян Шкварек
Проф. Ботьо Ангелов, офталмолог пред „Труд news“: Не купувайте слънчеви очила от сергии, опасни са за очите
09:46
07.01.2026
344
Ирен Делчева
Как щяхме да управляваме Венецуела
09:42
07.01.2026
1 168
Росен Тахов