Самолет на JetBlue едва не се сблъска с американски военен самолет

Американската авиокомпания JetBlue обяви в понеделник, че е уведомила федералните власти за инцидент в самолета, като един от пилотите ѝ е заявил, че е бил принуден да промени траекторията на самолета, за да избегне сблъсък с американски военен самолет за зареждане с гориво край бреговете на Венецуела, съобщава AFP, цитирана от Agerpres и techrider.ro.

Това съобщение идва на фона на напрежение между Вашингтон и Каракас, като американските военни мобилизират значителни сили близо до Венецуела.

В петък пилот на JetBlue, изпълняващ полет по маршрута Кюрасао-Ню Йорк, е съобщил по радиото на контрола на въздушното движение, че е трябвало да прекрати изкачването си, след като е засякъл самолет на американските военновъздушни сили, който се зарежда с гориво.

Според пилота, чийто разговор с авиодиспечерите е записан и е достъпен на уебсайта LiveATC.net, военният самолет не е имал активиран транспондер - приемо-предавателя, който позволява на въздушния трафик да го засече.

JetBlue Flight 1112 from Curaçao to JFK almost collided with a U.S. Air Force refueling tanker on Friday, with the pilot heard saying to ATC “We almost had a midair collision up here, they passed directly in our flight path. … They don’t have their transponder turned on, it’s… pic.twitter.com/DRi012MnhY — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 15, 2025

"Бяхме на ръба на сблъсък", обяснява пилотът в записа и добавя: "Това е скандално!". "Скандално! "Абсолютно си прав!“, отговаря авиодиспечерът.

Американското военно командване за този регион, Южното командване на САЩ, обясни пред AFP, че проучва случая, припомняйки, че "сигурността остава негов абсолютен приоритет".

В края на ноември Агенцията за регулиране на гражданската авиация (AAA) поиска от самолетите, опериращи в региона, където се намира Венецуела, да "проявяват повишено внимание" поради "влошаващите се условия за сигурност и засилената военна активност във Венецуела и околностите ѝ".