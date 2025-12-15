Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на убийството на режисьора и съпругата му

Ник Райнер е говорил открито за сериозните проблеми със зависимостта от наркотици

Ник Райнер, син на известния американски режисьор Роб Райнер, е в центъра на разследването за смъртта на родителите си, тъй като е основният заподозрян в случая с двойното убийство, който разтърси Холивуд, пише Proto Thema.

Роб Райнер и съпругата му Мишел Сингър бяха намерени мъртви в дома си в Бредууд в неделя, 14 декември, като властите разследват обстоятелствата около престъплението, а медиите посочват сина им като възможен извършител, без до момента да има официално потвърждение от полицията.

Според Parade, Роб Райнер и Мишел Сингър са били женени 35 години и са оставили четири деца: синовете си Джейк и Ник, дъщеря си Роми, както и Трейси Райнер, дъщеря на Роб Райнер от брака му с покойната Пени Маршал.

🚨BREAKING: Rob Reiner and his wife Michele have died at their Brentwood, California home. LAPD launches murder investigation, per TMZ. pic.twitter.com/VN8byUZHYF — AJ Huber (@Huberton) December 15, 2025

Борбата със зависимостта

Ник Райнер е говорил открито в миналото за сериозните проблеми със зависимостта от наркотици, с които се е сблъсквал от юношеството си. Роден е на 14 септември 1993 г. и, както сам разкрива, за първи път постъпва в рехабилитационен център на около 15-годишна възраст. До 2016 г. е преминал повече от дванадесет пъти през програми за възстановяване от зависимостта.

В изявленията си през 2016 г., според People, той описва живота си като бездомник в щати като Мейн, Ню Джърси и Тексас. Както обясни, причината да живее на улицата е, че е решил да не продължава предложените му програми за рехабилитация.

Успоредно с борбата си със зависимостта, Ник Райнер се насочи към писането. Той написа сценария на филма „Being Charlie“, който беше свободно базиран на живота и личните му преживявания. Филмът е режисиран от баща му, Роб Райнер, който заяви в предаването WTF With Marc Maron, че това е най-личният филм, който някога е режисирал.

В интервю през 2016 г. за BUILD Series на AOL Ник Райнер признава, че като дете не е имал близка връзка с баща си. Както сам каза, те имали различни интереси, което ги държало на разстояние. Според него, съвместната им работа по филма „Being Charlie“ била повод за сближаване и разбиране.