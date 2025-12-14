Двама убити и девет ранени при стрелба в университет в САЩ

Двама души бяха убити при стрелба в университета „Браун“ в Провидънс, щата Роуд Айлънд, съобщиха медиите в САЩ.

Кметът на града Брет Смайли каза, че ранените при нападението са девет, от които осем в критично състояние, докато деветият е без опасност за живота.

Нападателят все още се издирва от полицията и ФБР.

Заместник-началникът на полицията в Провидънс Тимъти О’Хара заяви, че заподозреният е мъж, вероятно между 30 и 40 години, облечен в черно, който за последен път е бил видян да напуска сградата, където е станала стрелбата. Той е стрелял в учебна зала.

Учебното заведение от престижната "Бръшлянова лига" издаде по-рано предупреждение за стрелец на територията си и призова студентите и персонала да потърсят убежище, информира БТА. Предупреждението всички да останат на сигурно място остава в сила на територията на университета.

Стрелбата е станала край сградата „Баръс енд Хоули“, седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и катедрата по физика на университета. Инцидентът е станал по време на втория ден от изпитната сесия, като в този момент в сградата са се провеждали изпити.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за стрелбата. „Бог да благослови ранените и семействата на ранените“, написа той в профила си в социалните медии в публикация преди да стане известно, че при стрелбата има загинали.

ФБР обяви, че оказва подкрепа на действията на полицията.

Университетът „Браун“ е частно учебно заведение с около 7300 преддипломни и над 3000 следдипломни студенти.