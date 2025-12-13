Тръмп: Искам да спра смъртта на 25 000 души на месец

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че мирното споразумение за Украйна, което се насърчава от Съединените щати, има шанс да проработи. Той направи изявлението по време на събитие в Белия дом, но отказа да коментира създаването на т.нар. „свободна икономическа зона“ в Донбас.

„Не искам да го коментирам. Това е много трудна ситуация. Ще проработи. Много хора искат да проработи. Всичко, което искам, е да спра смъртта на 25 000 души на месец“, заяви Тръмп.

Киев представи на САЩ ревизиран 20-точков план за действие за прекратяване на войната в Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в четвъртък вечер.

Зеленски уточни, че американската страна предлага като компромис създаването на „свободна икономическа зона“ в контролираните от Украйна части на Донецка област – територии, които Русия настоява да бъдат предадени на нейно управление.