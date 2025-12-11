Украйна предаде на САЩ "нов мирен план" от 20 точки

Украйна е представила на Съединените щати 20-точков "нов мирен план", разработен съвместно с европейските ѝ партньори, съобщи ABC News, позовавайки се на украински служител, близък до мирните преговори.

Според изданието, Киев е финализирал актуализирана версия на документа, който трябва да очертае параметрите за евентуален край на конфликта. Това е 20-точков мирен план, който украинската, американската и европейската страна разработват от няколко седмици.

Украински служител съобщи, че Съединените щати са получили преработена версия на плана. Той обясни, че документът съдържа "някои нови идеи" относно териториалните въпроси и механизма за надзор на Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ "Запорожие"). Източникът подчерта, че структурата на плана не се е променила, само някои точки са били "леко преосмислени".

Преговорните екипи на Украйна и САЩ ще проведат онлайн консултации, но основната тема на дискусията няма да бъдат актуализираните разпоредби на плана, а по-скоро гаранциите за сигурност, които остават ключов елемент от бъдещото споразумение.

Длъжностното лице от Украйна уточни, че в момента се работи по три документа: основен план от 20 точки, проект за гаранция за сигурност и документ за икономиката и възстановяването на Украйна.

На 10 декември украинският президент Володимир Зеленски обяви предстоящите преговори за мирен договор със Съединените щати. Страните ще обсъдят документ, в който ще се описва подробно процеса на постконфликтно възстановяване на Украйна. Работата по 20-те точки от договора също ще продължи.