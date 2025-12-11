Нови изисквания за визи в САЩ: Туристите трябва да предоставят петгодишна история в социалните медии

Още по темата: Отказите на визи за САЩ за българи паднаха под 10% за първи път 22.12.2020 14:25

Тръмп замрази всички заявления за имиграция от 19 държави

Чуждестранните туристи ще трябва да предоставят информация за последните пет години от историята си в социалните медии, за да влязат в САЩ, в рамките на последните гранични мерки на Доналд Тръмп, съобщава The Telegraph.

Пътуващите от страни, включително Обединеното кралство, Германия и Франция, ще бъдат помолени да предоставят данни, както и друга лична информация, включително имейл адреси от последното десетилетие и данни за своите роднини, според официални документи.

Митническата и гранична защита на САЩ представи промените във вторник вечерта, които ще засегнат и посетителите, участващи в програмата за отмяна на визите.

През юни Държавният департамент обяви, че ще изисква от туристите с определени видове визи да направят профилите си в социалните медии публични.

Ходът е направен преди Световното първенство по футбол и Олимпийските игри, които ще се проведат в страната съответно през 2026 г. и 2028 г. Всяка от тях привлича стотици хиляди туристи.

В момента кандидатите от страни с отмяна на визите трябва да кандидатстват за електронната система за разрешение за пътуване, да платят 40 долара (30 британски лири) и да предоставят имейл адрес, домашен адрес, телефонен номер и информация за контакт при спешни случаи. След това те получават разрешение за две години.

Тръмп наложи сурови мерки срещу имиграцията,

откакто встъпи в длъжност, включително чрез въвеждане на по-строги изисквания за влизане.

През август администрацията на Тръмп заяви, че иска имиграционните служби да започнат да проверяват акаунтите в социалните медии на потенциални кандидати за визи и зелени карти за „антиамериканска дейност“.

Службата за гражданство и имиграция на САЩ заяви, че „антиамериканската“ дейност ще се счита за „изключително негативен фактор“ при вземането на решение дали имигрантите ще бъдат приети да живеят и работят законно в САЩ.

Правителството също така проверява акаунтите в социалните медии на някои кандидати за студентски и академични визи.

По-рано този месец Тръмп замрази всички заявления за имиграция от 19 държави в Африка, Азия и Карибите и отмени церемониите по гражданство в цялата страна. Той също така обмисля разширяване на забраната за пътуване до повече от 30 държави след предполагаемата стрелба по двама войници от Националната гвардия във Вашингтон от афганистански гражданин, според New York Post.

Президентът на САЩ призова за „обратна миграция“, заявявайки в социалните мрежи, че ще „постави на пауза за постоянно миграцията от всички страни от Третия свят, за да позволи на системата на САЩ да се възстанови“.