Тръмп: Над 80 на сто от украинците искат споразумение за мир с Русия (ВИДЕО)

Зеленски трябва да бъде реалист в своята преговорна позиция, отбеляза президентът на Америка

Над 80 на сто от украинците искат да се постигне споразумение, за да се сложи край на войната на Русия с Украйна. Това заяви президентът на Америка Доналд Тръмп по време на среща с бизнес лидери в Белия дом.

"Ако се погледне проучването, бих казал, че 82% от хората настояват за мирно споразумение. Разбирам, че те губят хиляди и хиляди хора всяка седмица. Те искат това да приключи час по-скоро", коментира Тръмп.

"Зеленски трябва да бъде реалист в своята преговорна позиция", каза още държавният глава и добави, че му е "интересно" кога в Украйна ще се проведат следващите избори.

„Наистина се замислям колко време ще мине, докато проведат избори? Това е демокрация. Отдавна не са провеждали избори. Това е загуба на голям брой хора. И, знаете ли, ако погледнете проучванията, бих казал, че огромен процент от хората искат моментално сключване на споразумение", твърди Тръмп.

Американският президент е убеден, че украинският му колега би следвало да се замисли над настроенията на собствения си народ.

В отговор на подобно изявление на Тръмп, че за Украйна „е дошло времето" да проведе президентски избори, Зеленски отговори, че е "винаги е готов".