Известен оперен певец е убит в дома си, синът му е арестуван

Американският оперен изпълнител Джубилант Сайкс, номиниран през 2020 г. за награда „Грами“ за най-добър класически албум за Bernstein: Mass, е бил убит с нож в дома си в Санта Моника, Калифорния, съобщава Асошиейтед прес.
По подозрение за убийството е арестуван синът му, 31-годишният Мика Сайкс.
#BREAKINGNEWS: A 31-year-old was taken into custody after his father, a renowned opera singer, was found dead inside a home in Santa Monica.— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 9, 2025
Police said 71-year-old Jubilant Sykes, a famous opera singer, was found with "critical injuries consistent with a stabbing" and was… pic.twitter.com/TFrg9XUp1p
Полицията е реагирала на сигнал за нападение на телефон 911 на 8 декември вечерта. При пристигането си в дома на певеца органите на реда открили 71-годишния Сайкс с прободни рани. Парамедиците са констатирали смъртта му на място. В дома е било намерено и иззето оръжие, а разследването продължава.
Джубилант Сайкс е роден в Лос Анджелис и е баритон с международна кариера. През 1990 г. се появява в постановката на „Метрополитън Опера“ Порги и Бес на Джордж Гершуин в ролята на Джейк. Той е получавал похвали за изявите си, включително за участието си в Mass на Ленард Бърнстейн, според Ню Йорк таймс през 2008 г.
През 2002 г. Сайкс споделя в интервю за NPR, че се чувства комфортно да изпълнява различни музикални жанрове – от поп до опера.
„Пеенето е като дишането – то е продължение на мен самия. Не мисля, че е нещо необичайно. Това е моята страст“, казва той.