Рубио връща шрифта Times New Roman в документите на Държавния департамент на САЩ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е разпоредил на Държавния департамент да прекрати официалното използване на шрифта Calibri и да възстанови Times New Roman, съобщава The New York Times.

Директивата на Рубио е озаглавена "Завръщане към традицията: Задължително използване на 14-точков шрифт Times New Roman за всички документи на ведомствата". По този начин той отмени мандата на бившия президент Джо Байдън от 2023 г., наричайки го "разточителна" отстъпка на многообразието, равенството, приобщаването и достъпността.

Държавният секретар отбеляза, че връщането към стария серифен шрифт Times New Roman би "възстановило благоприличието и професионализма в писмената работа на Министерството". Calibri, каза той, е неформален и противоречи на официалния стил на документите.

На 28 октомври Washington Post съобщи, че Комисията по надзор на Камарата на представителите е публикувала доклад, в който се поставя под въпрос законността на действията на Байдън. В документа се твърди, че някои изпълнителни заповеди и президентски помилвания може да са били подписани без знанието на бившия президент, използвайки устройство за автоматично подписване.