Тръмп: "Много преди Путин имаше съгласие, че Украйна няма да влезе в НАТО"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че винаги е имало разбирателство, че Украйна "няма да се присъедини към НАТО".

Според американския държавен глава, съгласие, че Украйна никога няма да стане член на Северноатлантическия алианс, е съществувало "много преди" Владимир Путин да дойде на власт.

"Много преди Путин имаше разбирателство, че Украйна няма да се присъедини към НАТО. Това беше много преди Путин, честно казано. А сега те настояха... знаете ли, когато Зеленски дойде за първи път и се срещна с Путин, той каза, че иска две неща. Иска Крим обратно и ще станем членове на НАТО. Той дори не го каза по много приятен начин", каза Тръмп в интервю за Politico.

Не е ясно за коя среща между Зеленски и Путин говори Тръмп, коментира Украинская правда. Единственият път, когато украинският президент се е срещал лично с лидера на Кремъл, е бил в Париж през 2019 г. Тръмп не е присъствал на тази среща и възможността за присъединяване на Украйна към НАТО не е била обсъждана.

На 12 февруари министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет изключи възможността Украйна да се присъедини към НАТО – позиция, по-късно подкрепена от Доналд Тръмп.

Източници от НАТО обаче заявиха пред "Европейская правда", че пътят на Украйна към членство в Алианса остава необратим. Украинският външен министър Андрий Сибига настоя, че Украйна няма да приеме искането на Русия да се откаже от стремежа си към НАТО.

В същото интервю Тръмп определи украинския президент като "страхотен търговец".

"Той убеди Джо Байдън да му даде 350 милиарда долара. И вижте какво получи. Около 25% от страната му я няма", посочи президентът на САЩ.