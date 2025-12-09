Тръмп съсипа "слабите" лидери на "застрашена" Европа: Eвропейците трябва да направят нещо по въпроса (ВИДЕО)

Още по темата: Доналд Тръмп: Време е за президентски избори в Украйна 09.12.2025 14:40

Получавам доклади, които никога няма да видите. И мисля, че е ужасно това, което се случва с Европа. Застрашава Европа, каквато я познаваме

"Европа може да бъде съвсем различно място. И мисля, че европейските граждани трябва да направят нещо по въпроса", категоричен бе Доналд Тръмп.

В интервю за Politico президентът на САЩ Доналд Тръмп определи Европа като "разпадаща се" група нации, водена от "слаби хора". Той упрекна традиционните съюзници на САЩ за неспособността им да контролират миграцията и да прекратят войната между Русия и Украйна, като даде сигнал, че ще подкрепи европейски политически кандидати, съобразени със собствената му визия за континента.

Казаното пред журналиста Даша Бърнс относно европейското политическо ръководство представлява най-острото осъждане на тези западни демокрации от страна на американският държавен глава до момента, заплашвайки с решителен разрив в отношенията със страни като Франция и Германия, които вече имат дълбоко обтегнати отношения с администрацията му.

"Мисля, че са слаби", каза Тръмп за европейските политически лидери. "Но също така мисля, че те искат да бъдат политически коректни", посочи той.

"Мисля, че не знаят какво да правят", добави президентът на САЩ и заключи: "Европа не знае какво да прави".

Всичко, което искам да видя, е силна Европа

"Нямам визия за Европа. Всичко, което искам да видя, е силна Европа. Вижте, първо имам визия за Съединените американски щати. Тя е "Да направим Америка отново велика". Обяснявам на Европа, защото мисля, че се предполага, че трябва да съм много умен човек, мога... Имам очи. Имам уши. Имам знания. Имам огромни знания. Виждам какво се случва. Получавам доклади, които никога няма да видите. И мисля, че е ужасно това, което се случва с Европа. Мисля, че това застрашава Европа, каквато я познаваме. Европа може да бъде съвсем различно място. И мисля, че европейските граждани трябва да направят нещо по въпроса", категоричен бе Доналд Тръмп.

Това, което правят с имиграцията, е катастрофа

В интервюто Тръмп описва градове като Лондон и Париж като скърцащи под бремето на миграцията от Близкия изток и Африка. Без промяна в граничната политика, каза Тръмп, някои европейски държави "вече няма да бъдат жизнеспособни".

"Европа е различно място. Ако продължава по този начин, Европа няма да бъде, според мен..., много от тези страни вече няма да бъдат жизнеспособни страни. Тяхната имиграционна политика е катастрофа. Това, което правят с имиграцията, е катастрофа. Очаквахме катастрофа, но успях да я спра. Знаете ли, нямаме хора, които да преминават границите ни сега, нула, седем месеца. Искам да кажа, кой би повярвал на нула? Преминахме от милиони хора - в някои случаи милиони хора на месец - но милиони хора до никакви хора....", подчерта американският президент.

Ангела направи две големи грешки; имиграцията и енергетиката

"Трябва да разберете, ето моят подход към Европа: Искам да видя силна Европа. Когато те позволяват на милиони хора да се вливат в страните им, много от тези хора извършват огромни престъпления. И отново, вижте Швеция. Не я критикувам. Обичам Швеция. Обичам шведския народ. Но те преминават от страна без престъпност към страна, в която сега има много престъпност. Вижте Германия. Германия беше без престъпност, а Ангела направи две големи грешки; имиграцията и енергетиката", коментира Доналд Тръмп.

"И Европа е... , ако погледнете Париж, това е много различно място. Обичах Париж. Това е много различно място, отколкото беше. Ако погледнете Лондон, ще видите кмет на име Хан. Той е ужасен кмет. Той е некомпетентен кмет, но е ужасен, порочен, отвратителен кмет. Мисля, че се е справил ужасно добре. Лондон е различно място. Обичам Лондон. Обичам Лондон. И мразя да го виждам да се случва. Знаете ли, корените ми са в Европа. Мразя да виждам това да се случва. Това е едно от най-великите места в света и те позволяват на хората просто да влизат и... непроверени, без да бъдат проверявани", разкритикува той миграционната политика на Европейския съюз.