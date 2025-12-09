Доналд Тръмп: Време е за президентски избори в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна трябва да проведе нови избори въпреки продължаващата война с Русия, предупреждавайки, че Киев скоро ще стигне до точка, "в която вече няма да е демокрация".

"Мисля, че е време. Мисля, че е важен момент да се проведат избори", каза президентът пред журналиста от Politico Даша Бърнс в интервю в понеделник. "Те използват войната, за да не проведат избори, но мисля, че украинският народ би трябвало да има този избор", посочи американският държавен глава.

Съгласно конституцията на Украйна, избори не могат да се провеждат по време на военно положение, което президентът Володимир Зеленски наложи в отговор на руската инвазия през февруари 2022 г. При нормални обстоятелства мандатите на Зеленски и на украинския парламент щяха да приключат съответно през май и август 2024 г. , припомня New York Post.

"Може би Зеленски ще спечели", каза Тръмп за перспективата за избори по време на война и добави: "Не знам кой ще спечели. Но те не са имали избори от дълго време. Знаете ли, говорят за демокрация, но се стига до момент, в който вече не е демокрация".

Президентът отговори и на твърдението от края на седмицата на първия син на Тръмп-младши, че главнокомандващият може да е склонен да се оттегли от Украйна, като каза: "Това не е правилно. Но не е и съвсем погрешно".

"Трябва, знаете, те трябва да играят по правилата", продължи президентът, който призна за превес на Русия: "Ако те, ако не четат споразумения, потенциални споразумения, знаете, не е лесно с Русия, защото Русия има превес, превес. И винаги го е имала. Те са много по-големи. Те са много по-силни в този смисъл".

"Отдавам огромно признание на украинския народ и украинските военни за, знаете, храбростта и за боевете и всичко останало", каза Тръмп. "Но знаете, в един момент "размерът" ще спечели, като цяло", коментира държавният глава на САЩ.

Коментарите на президента дойдоха в момент, когато администрацията му прави поредни усилия за прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, като Тръмп заяви пред репортери в неделя, че Зеленски все още не е прочел последната мирна рамка, изготвена от преговарящите от САЩ и Украйна.

"Би било хубаво, ако го прочете", каза президентът пред Politico в понеделник. "Знаете ли, много хора умират. Така че би било наистина добре, ако го беше прочел. Неговите хора харесаха предложението. Наистина го харесаха. Неговите помощници, неговите най-висши хора, им хареса, но казаха, че той все още не го е прочел. Мисля, че трябва да намери време да го прочете", категоричен бе Доналд Тръмп.