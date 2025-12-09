Тръмп предупреди Европа: Движите се в много лоша посока!

Президентът заплаши Канада и Мексико с нови мита

Американският президент Доналд Тръмп определи като „неприятна“ глобата, наложена от Европейския съюз на социалната мрежа „Екс“, собственост на Илон Мъск. Той заяви, че не разбира „как подобна мярка може да бъде оправдана“, съобщава Ройтерс.

Европейските технологични регулатори глобиха „Екс“ със 120 млн. евро за нарушаване на правилата за онлайн съдържание.

„Европа се движи в много лоша посока“, коментира Тръмп пред журналисти в Белия дом и уточни, че очаква пълен доклад по случая по-късно днес.

„Не зная как могат да го правят“, каза още той, като допълни, че Илон Мъск не му се е обаждал и не е търсил помощ от него.

„Европа трябва да бъде много внимателна“, предупреди Тръмп.

В изявлението си той коментира и други икономически теми. Тръмп заяви, че САЩ са готови да наложат тежки мита върху изкуствените торове от Канада.

„Много от тях идват от Канада и ние ще им наложим тежки мита, ако се наложи, защото това е начинът, по който искаме да стимулираме нашите производители.“

Президентът отправи предупреждение и към Мексико, обвинявайки страната, че нарушава двустранния договор за споделяне на вода.

„Ако Мексико не отговори на нашите искания, това ще е много несправедливо спрямо нашите фермери, които заслужават тази толкова нужна вода“, написа Тръмп в социалната мрежа.