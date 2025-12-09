В интервюто си за Politico, президентът на САЩ Доналд Тръмп каза "истината за европейските лидери". Това написа в социалната мрежа X Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и влиятелен член на руския преговарящ екип в мирните преговори за Украйна.

друг цитат от 25-минутния разговор на Тръмп с журналист на медията.

Специалният пратеник на президента на Руската федерация по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев сподели в профила си:

"АКТУАЛНО: Тръмп споделя ИСТИНАТА за европейските лидери: "Те трябва да бъдат ужасени от това, което правят със страните си. Те разрушават страните си". "Мисля, че са слаби, но също така мисля, че искат да бъдат толкова политически коректни... Европа не знае какво да прави".