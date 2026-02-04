Мощен взрив след дерайлирането на товарен влак в Русия (ВИДЕО)

Пет цистерни с бензин са излезли от релсите и са се възпламенили на железопътната гара Кочетовка в град Мичуринск, област Тамбов, съобщават от пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации на Русия. По предварителни данни, няма пострадали, предават руски медии.

Um trem russo carregado com combustível descarrilou e explodiu hoje em Michurinsk, na região de Tambov. pic.twitter.com/OA5tSMc1qB — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) February 4, 2026

На мястото работят противопожарни екипи, както и специални влакове за ремонт. Движението на влаковете през гарата е преустановено.

Дерайлирането на вагоните е станало в 15:34 ч. по московско време на гара Кочетовка-2 в област Тамбов, съобщава Руската държавна железница.

A train fuel carts explosion in Tambow, russia, is the most delightful imagery you’ll find in social media today. pic.twitter.com/i2YTGCvhn2 — Rock - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) February 4, 2026

След дерайлирането на вагоните на влака е последвало запалване на товара с бензин.

Създаден е оперативен щаб за ликвидиране на последиците от инцидента.

Подразделения на министерството на извънредните ситуации работят на мястото на инцидента, ангажирани са 47 пожарникари и 20 единици техника.

Заведено е наказателно дело.

Транспортната прокуратура е започнала проверка.