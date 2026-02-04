Т-72: как Русия използва танковете за ефективен натиск върху Украйна

T-72 не е съвършен

Русия може да разполага, ремонтира и подменя Т-72 по-бързо и по-евтино от по-новите платформи, което прави загубите по-поносими, като същевременно поддържа натиск върху украинските линии.

Основният боен танк (MBT) Т-72 е в експлоатация от 1973 г. и оттогава се е доказал като многофункционално и високо ефективно бойно превозно средство. От избухването на войната в Украйна през февруари 2022 г. Т-72, основен боен танк, който много експерти отхвърлиха като малко повече от реликва от съветската епоха, намери ново приложение на фронта в този конфликт.

Руската армия усъвършенства използването на тези по-стари, относително евтини системи и продължава да нанася удари по украинските линии, пише 19FortyFive.

Над 25 000 основни бойни танка Т-72 са били произведени и се използват от различни армии десетилетия след като тогавашният Съветски съюз ги е разгърнал за първи път. По-конкретно, Т-72 е бил използван от повече от 40 страни. Русия е лицензирала Т-72 на групи в Източна Европа, Близкия изток и Азия. Освен в Русия, този танк е бил използван на фронта в Сирия, Ирак, Иран и други места.

Този танк е участвал в ирано-иракската война, войната в Залива, Чечня, Сирия и Украйна.

Платформата е известна със своята сериозна огнева мощ и маневреност. Всъщност, този танк е постигнал статут на икона и е широко признат като един от най-използваните танкове в историята на съвременната война.

Всъщност, това не е просто най-масово произвежданият МБТ в света. Този танк е, без съмнение, най-великият танк, произвеждан някога. Да, да, много хора ще посочат M1 Abrams, който повече от доказа себе си в мълниеносната война „Пустинна буря“ през 1991 г. Други ще кажат, че е руският T-14 Armata. Но никой от тях не може да се мери с T-72 днес.

Защото във войната в Украйна, която е най-важният конфликт в света днес (в крайна сметка, тя определя стандартите за това как ще се водят всички бъдещи конфликти между големите сили), Т-72 е кралят на битката. Разбира се, критиците ще посочат големия брой Т-72, които са били повредени или унищожени.

Но това отразява ли състоянието на танковете или естеството на войната в Украйна?

Руснаците бяха достатъчно умни, за да осъзнаят, че украинските противотанкови тактики, включващи противотанкови оръжия и иновативни атаки с дронове, са по-опасни за техните бронирани сили, отколкото са предполагали. Затова руските сили се адаптираха. И вместо да рискуват по-скъпите си Т-90, Т-90М или Т-14 Армата МБТ, руснаците избраха да преоборудвате Т-72 и да ги изпратят в месомелачката.

Т-72 са разработени през 1960-те години като достъпна алтернатива на съветския Т-64 MBT. Не е изненада, че Т-72 все още се използва широко десетилетия след създаването си. Съветските инженери са конструирали тези смъртоносни машини с оглед на масово производство, здравина и лесна поддръжка.

Съветските конструктори на Т-72 дадоха приоритет на количеството и приемливото качество пред скъпата технологична сложност. Въпреки че технологията е напреднала значително откакто Т-72 беше проектиран за първи път, съвременното бойно поле все още се характеризира с любопитна смесица от високи и ниски технологии.

Съветските инженери проектираха Т-72 така, че да има много нисък профил, което го прави по-труден за проследяване и унищожаване. Те инсталираха допълнително тежка предна броня и я комбинираха с мощно 125-милиметрово гладкоцевна оръдие с автоматично зареждане. Основното оръдие стреля с бронебойни патрони с перки (APFSDS), високо експлозивни противотанкови (HEAT), високо експлозивни фрагментационни, а някои варианти на Т-72 дори могат да изстрелват противотанкови управляеми ракети (ATGM).

T-72 не е съвършен. Както много други руски платформи обаче, той е достатъчно добър – и достатъчно многочислен – за да бъде наистина мощна система. Недостатъците включват слаба оцеляемост на екипажа в сравнение със западните танкове, особено в по-ранните модели T-72. Много от по-старите версии имат и по-стари оптични системи и са силно уязвими към атаките отгоре надолу, на които съвременните дронове подлагат основните бойни танкове.

В изтощителна война, като тази в Украйна, това е това, от което руснаците се нуждаят повече от всичко друго. Ето защо Т-72 е най-добрият танк, който съществува днес.

Брандън Вайхарт е старши редактор по национална сигурност в 19FortyFive.com.