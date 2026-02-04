В Харковска област са унищожени установка за реактивни снаряди от система за залпов огън (РСЗО) HIMARS, използвана за обстрел на цивилни цели в Белгород, както и команден пункт на бригада на украинските въоръжени сили. Това казаха от руското Министерство на отбраната за руската информационна агенция.

„На Харковския фронт комбиниран удар близо до село Юрченково порази позиция на РСЗО HIMARS, която обстрелваше цивилни цели в Белгород. Освен пусковата установка, бяха унищожени командният пункт на 48-ма отделна артилерийска бригада на украинските въоръжени сили, 14 единици техника и повече от взвод личен състав“, съобщи източникът на агенцията.