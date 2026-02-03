Москва: Не сме чули от Индия, че се отказва от руския петрол

Още по темата: Тръмп след разговор с Моди: Индия няма да купува петрол от Русия 02.02.2026 19:25

Русия не е получавала никакви сигнали от Индия за планове за намаляване на обемите на внос или отказ от руски петрол, освен публично направените, заяви руският вицепремиер Александър Новак, коментирайки изказванe на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Виждаме само публични изявления. Ще видим как ще се развие ситуацията“, каза той пред репортери.

Той подчерта, че Русия остава уверена в търсенето на своите енергийни ресурси на световните пазари. „Като цяло нашите енергийни ресурси са търсени. Предлагането винаги ще намира търсене, защото балансът се запазва“, заяви Новак.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви търговско споразумение с индийския премиер Нарендра Моди, което включва, наред с други неща, намаляване на митническите тарифи от 25% на 18%. В публикация в Truth Social Тръмп каза още, че Моди е обещал да спре да купува петрол от Русия и вместо това да го купува от САЩ и Венецуела.

„Досега не сме чували никакви изявления от Делхи по този въпрос“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг, запитан дали Индия е отказала да купува руски петрол. По думите му, Москва вижда само публични коментари, без официална позиция от индийска страна.

Индийският премиер Нарендра Моди потвърди намерението за намаляване на митата, но не е потвърдил публично отказ от доставки на руски петрол.

В края на януари индийският министър на петрола Хардийп Сингх Пури обяви, че страната е намалила вноса на петрол от Русия с приблизително 28%, от пика от 1,8 милиона барела на ден до 1,3 милиона барела на ден. Страната е готова да намали допълнително вноса с разширяването на базата на доставчиците си: според Пури, Индия в момента купува петрол от 41 държави.

Според индийското Министерство на търговията, страната е внасяла средно 1,73 милиона барела на ден от Русия през периода януари-ноември 2025 г.