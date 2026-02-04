Путин: Русия и Китай остават важен стабилизиращ фактор в света

Още по темата: Путин: Русия няма да забрави престъпленията на нацизма 27.01.2026 14:25

Москва и Пекин са готови да продължат най-тясно сътрудничество

Външнополитическите връзки между Русия и Китай остават важен стабилизиращ фактор на фона на нарастващата глобална турбуленция. Тандемът между двете страни играе ключова роля в много отношения, включително в многостранни форуми, подчерта руският президент Владимир Путин по време на видеосреща с китайския президент Си Дзинпин, съобщават руски медии.

„Що се отнася до международната обстановка, на фона на нарастващата глобална турбуленция, външнополитическите връзки между Москва и Пекин остават важен стабилизиращ фактор. Готови сме да продължим най-тясната координация по глобални и регионални въпроси, както двустранно, така и във всички многостранни форуми – ООН, БРИКС, ШОС и други – където руско-китайският тандем играе ключова роля в много отношения“, подчерта руският лидер.

Говорейки за председателството на Китай в АТИС, Путин му пожела успех и увери, че Русия ще предостави на своите китайски приятели цялата необходима помощ.

По думите на Путин, Русия остава лидер в доставките на енергия за Китай.

„Русия е водещ доставчик на енергийни ресурси за Китай и нашето енергийно партньорство е взаимноизгодно и наистина стратегическо“, отбеляза Путин. „Водим активен диалог за мирната ядрена енергия и насърчаваме високотехнологични проекти, включително в промишлеността и космическите изследвания.”

Сътрудничеството в селското стопанство също се развива активно.

„Според наши данни обемът на търговията със селскостопански продукти е нараснал с повече от 20%“, сподели руският президент.