Путин: Русия няма да забрави престъпленията на нацизма

Русия няма да забрави ужасните престъпления на нацизма, чието окончание бе положено от бойците и командирите на Червената армия. Това заяви президентът Владимир Путин в телеграма до участниците в мемориалната церемония по повод Международния ден за възпоменание на жертвите на Холокоста и 81-ата годишнина от освобождението на Аушвиц-Биркенау.

„Ние никога няма да забравим тези престъпления. Покланяме се пред героизма на бойците и командирите на Червената армия, спасили еврейския и други народи от унищожение“, посочи Путин, подчертавайки смелостта и издръжливостта на всички, които не се предадоха в най-тежките изпитания.

„Отдаваме почит на всички, които се сражаваха, работиха и допринесоха за разгрома на врага и постигането на Великата победа“, добави президентът на Русия.

Международният ден за възпоменание на жертвите на Холокоста се отбелязва на 27 януари, когато през 1945 г. Червената армия освобождава концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау в Полша.