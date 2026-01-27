Украйна наследи флота си от Ми-24 от Съветския съюз

Руското министерство на отбраната публикува кадри от операция за удар, извършена от еднократни бойни дронове, за унищожаване на два украински военни хеликоптера дълбоко зад фронтовата линия. Единият от самолетите е съветски боен хеликоптер Ми-24, който е един от най-ценните самолети в украинска служба и е особено труден за замяна, докато другият е многоцелеви хеликоптер Ми-8, който е бил използван за осигуряване на въздушна поддръжка многократно в миналото. Видеото показва две отделни попадения на летище Канатово и оператор, който изглежда помага на инерционните системи за насочване на дроновете. Коментирайки атаката, украинският специалист по електронна война и съветник на украинския министър на отбраната Сергей Бескрестнов отбеляза, че наблизо не е имало други руски дронове, които да предават команди по време на атаката, пише Military Watch Magazine.

Разположението на летище Канатово в Кировоградска област породи значителни спекулации, че безпилотните летателни апарати, участвали в удара, са били насочвани чрез сателитна връзка, което би им позволило да бъдат управлявани дистанционно дълбоко зад вражеските линии. Тази революционна възможност би имала значителни последици не само за Русия, но и за Иран, който достави "Шахед"-136 и свързаните с него технологии, за да позволи лицензионно производство в Русия под обозначението „Геран”-2. Самолетите са значително модернизирани по отношение на възможностите за насочване и през октомври се съобщава, че са демонстрирали нова способност за поразяване на динамични движещи се цели близо до фронтовата линия. Самолетите са модифицирани и за нови роли, включително ограничен въздушен бой и противоминна война.

Капацитетът на руския отбранителен сектор за производство на самолети „Геран-2“ се е разширил значително, откакто типът е въведен в експлоатация за първи път в края на 2022 г., като през май 2025 г. списание „Икономист“ съобщи, че производството в основното производствено съоръжение, фабриката „Алабуга“ в Татарстан, се е увеличило повече от десет пъти от 300 на месец до над 100 на ден. По това време се съобщава, че индустрията е на път да произвежда 500 от самолетите дневно. Подкрепата от 25 000 севернокорейски работници е изиграла значителна роля за улесняване на разширяването на производството в съоръжението, като част от по-широкия принос на източноазиатската държава към руските военни усилия. Подобренията в способностите за насочване са допълнили увеличението на броя. Възможно е само част от самолетите, предназначени за операции за дълбоки удари, да бъдат оборудвани със сателитни връзки за данни, докато тези, предназначени за поразяване на цели по-близо до фронтовата линия, да не бъдат оборудвани със сателитни връзки за данни, за да се избегне увеличение на разходите в целия флот.

Украйна наследи флота си от Ми-24 от Съветския съюз, като самолетът е влязъл в експлоатация през 1972 г. Преди избухването на пълномащабни военни действия в страната, модернизираният вариант Ми-24П установи благоприятни бойни резултати в сирийския театър на военните действия срещу силно въоръжени джихадистки терористични групировки, подкрепяни от Турция. Докато най-новият вариант, Ми-24П-1М, може да се похвали с радар AESA, нова модулна система за директно инфрачервено противодействие и подобрен автопилот, захранващ блок и навигационна и насочваща станция OPS-24N-1L, тези, които са на въоръжение в Украйна, разчитат на авионика, която се счита за остаряла. Въпреки че Ми-24 е изваден от употреба в Русия и е заменен от по-новия Ми-28, бойният хеликоптер Ми-35 е разработен като производно на съветския дизайн и продължава да се произвежда, за да оборудва руските въоръжени сили и множество клиенти за износ.