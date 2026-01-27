Новият руски PPK: По-голям и по-мощен от предшественика си

Точните единици, въоръжени с оръжието, не са посочени

За разлика от оръжието, което Бонд предпочита, руският PPK-20 е нов автомат с приблизителна скорострелност от 800 изстрела в минута.

Руският държавен оръжеен конгломерат „Калашников“ започна производството на подобрен модел на PPK-20. Оръжието не е нещо, което Джеймс Бонд би носил; всъщност, то няма нищо общо с пистолета Walther PPK, който направи известен елегантният британски таен агент. Вместо това, новото оръжие е компактен автомат, базиран на Vityaz-SN, разработен въз основа на опита от продължаващата война в Украйна, пише The National Interest.

„Калашников започна да изпълнява договорните си задължения за 2026 г. за производството на 9-милиметрови автоматични пистолети Калашников PPK-20, модернизирани въз основа на ефективното им използване в бой, включително в зоната на специалната военна операция“, заяви „Калашников“ в социалната мрежа Telegram, според руската информационна агенция.

Компанията допълни, че е изпълнила договорите си за 2025 г., като оръжието вече се доставя на руските служби за сигурност и за износ.

PPK-20, или Pistolet-Pulemyot Kalashnikova („Пистолет-автомат Калашников“), е автомат с пряк откат, който има ефективен обсег от 50 до 100 метра, практическа скорострелност от 30 до 90 изстрела в минута и циклична скорострелност от 800 изстрела в минута.

Новото компактно оръжие може да стреля в режим на единичен и автоматичен огън и е оборудвано с подвижен шумо- и пламъкопотискател. Пистолетът-автомат е снабден и с сгъваема телескопична прикладка от дясната страна, изработена от удароустойчив полимер. Оптическите мерници могат да се монтират на Picatinny релсата на PPK-20 върху капака против прах, а другите аксесоари могат да се закрепват към Picatinny релсите в горната и долната част на предпазителя, както и към M-LOK интерфейса отстрани.

SMG е проектиран да използва специалния 9x19mm 7N21 високоимпулсен бронебойни патрон, разработен от Централния изследователски институт за прецизно машиностроене (TsNIITochMash), дъщерно дружество на държавната технологична корпорация Rostec. Характеристиките на новия патрон показват, че той може да достигне скорост от 480 m/s с тегло на куршума 7 g.

TsNIITochMash вече е разработил серия патрони с висока летална сила. Тези боеприпаси включват патрон 9x18mm SP7 с куршум с пластмасова сърцевина и патрон 9x21mm SP12 с куршум с висока летална сила, приети за употреба в руските отбранителни, сигурностни и правоохранителни органи.

В допълнение към патрона 7N21, PPK-20 може да стреля и с повечето други патрони 9x19mm Parabellum, най-разпространеният патрон за пистолети в света.

Кой използва PPK-20?

Точните единици, въоръжени с оръжието, не са посочени. Все пак се смята, че сред тях са членове на Спецназ, екипите на СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования, или Специален отряд за бързо реагиране), както и членове на Руската федерална служба за сигурност (ФСБ) – съвременната версия на бившето КГБ.

