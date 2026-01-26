Русия порази обект на ЮНЕСКО в Украйна (СНИМКИ)

Руски удар с дрон и ракети нанесе щети върху части от Киево-Печорската лавра – най-известния религиозен комплекс в Украйна и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, съобщи украинското министерство на културата.

Атаката е извършена през нощта срещу събота. Според министерството предварителният оглед е установил повреди по врати и рамки на прозорци. Разпространени бяха снимки на напукан прозорец и отворена тетрадка, покрита с прах и парчета мазилка.

РФ вдарила по Києво-Печерській лаврі, пошкоджено стародавні печери, — заява заповідника pic.twitter.com/jGOJ5Jlp7F — Генсек НАТО (@GensekNato15656) January 26, 2026

Комплексът, основан през XI век, включва над 100 сгради и подземен лабиринт от пещери, където монаси живеят и извършват богослужения. За православните християни лаврата се смята за духовен център на Украйна.

От началото на руската инвазия преди почти четири години стотици исторически сгради в страната са били повредени, включително религиозни обекти, музеи и библиотеки, сочат данни на ЮНЕСКО.

През 2023 г. организацията на ООН включи Киево-Печорската лавра в списъка на застрашените обекти, посочвайки „заплахата от разрушение“ вследствие на продължаващата руска офанзива.