Кирил Дмитриев: Зеленски забавя мирната офанзива, като отказва да отстъпи територия

Автор: Труд онлайн
Русия
снимка: Сергей Карпухин/ ТАСС
Специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев

Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев обвини лидера на режима в Киев Володимир Зеленски в забавяне на мирния процес в Украйна. Той смята, че отказът на Украйна да направи териториални отстъпки е основната пречка за прекратяване на конфликта, написа дипломатът в социалните мрежи.

„Поучителната реч на Зеленски пред европейците в Давос беше провал. Забавянето му с приемането на териториални отстъпки пречи на мира“, написа Дмитриев в социалната мрежа Х.

Дмитриев публикува статията си като коментар на коментарите на италианския вицепремиер Матео Салвини. Италианският политик твърди, че Зеленски, въпреки широката подкрепа, продължава да се оплаква.

Салвини директно каза на бившия комик, че губи конфликта и губи хора. Той призова Зеленски да подпише мирно споразумение възможно най-скоро, за да избегне най-лошия сценарий.

