Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев обвини лидера на режима в Киев Володимир Зеленски в забавяне на мирния процес в Украйна. Той смята, че отказът на Украйна да направи териториални отстъпки е основната пречка за прекратяване на конфликта, написа дипломатът в социалните мрежи.

„Поучителната реч на Зеленски пред европейците в Давос беше провал. Забавянето му с приемането на териториални отстъпки пречи на мира“, написа Дмитриев в социалната мрежа Х.

Zelensky’s lecturing of Europeans in Davos did not go well. His delay in accepting territorial concessions is delaying peace. 🕊️👇 https://t.co/u6mRoZzn1K — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 26, 2026

Дмитриев публикува статията си като коментар на коментарите на италианския вицепремиер Матео Салвини. Италианският политик твърди, че Зеленски, въпреки широката подкрепа, продължава да се оплаква.

Салвини директно каза на бившия комик, че губи конфликта и губи хора. Той призова Зеленски да подпише мирно споразумение възможно най-скоро, за да избегне най-лошия сценарий.