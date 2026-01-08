Страните от ЕС трябва да разкрият размера на своите дялове в европейски отбранителни компании и печалбите, които получават от тях, ако желаят да разположат войските си "наляво и надясно", заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

"Европейските подстрекатели на война изведнъж искат да разположат войски наляво и надясно. Може би трябва да разкрият своите дялове в европейски отбранителни компании и печалбите, които получават от тях", написа Дмитриев в X, коментирайки публикация на изданието Politico.

European warmongers suddenly want to deploy troops left and right. 🤷‍♂️



Politico твърди, че на фона на все по-острата реторика на президента на САЩ Доналд Тръмп относно потенциално завземане на контрола над Гренландия, Европейският съюз призовава за подготовка за директна конфронтация с ръководителя на американската администрация. Изданието отбелязва, че докато европейските правителства преди не успяваха да осъзнаят сериозността на заплахите на Тръмп, сега те разбират и "отчаяно търсят план да го спрат".

Тръмп многократно е заявявал, че Гренландия трябва да се присъедини към Съединените щати. Той не изключи използването на сила за разрешаване на гренландския въпрос в интервю за NBC News в началото на май 2025 г. На 6 януари тази година Белият дом, в писмено изявление, предоставено на Reuters, подчерта, коментирайки плановете за Гренландия, че "разбира се, използването на американска военна сила винаги е опция, достъпна за главнокомандващия", имайки предвид Тръмп. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит от своя страна уточни на 7 януари, че Тръмп активно обсъжда възможността за закупуване на Гренландия със своите подчинени, припомня ТАСС.