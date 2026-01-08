"Ростех": Патрони против дронове IGLA 100 се доставят на руските военни

Още по темата: „Ростех“ засилва авиационната безопасност в Арктика с нови навигационни системи 07.01.2026 08:51

Патрони против дронове IGLA 100, изработени от сплав волфрам-никел-желязо, вече се доставят на руските войски, съобщи държавната корпорация "Ростех".

"В момента патроните IGLA 100 се доставят на военните. Серийното производство на патрони против дронове 12-ти калибър под тази марка започна през 2024 г.", уточниха от "Ростех".

Държавната корпорация отбеляза, че снарядът IGLA 100 е демонстрирал най-добри резултати по време на практическата демонстрация, прониквайки в стандартен алуминиев лист на разстояние до 100 метра. "Боеприпасът демонстрира точност, достатъчна за унищожаване на цел с размерите на стандартен FPV дрон", подчертаха от корпорацията. От пресслужбата й отбелязаха също, че сачмите проникват в контролни блокове, двигатели, проводници, витла, а също така чупят други издръжливи структурни компоненти. Обикновените оловни сачми обаче не осигуряват такава ефективност, обясниха от "Ростех".

Инструктори на държавна корпорация вече са обучавали военнослужещи в Новорусия по тактики и методи за борба с дронове с помощта на стрелково оръжие. Обучението е включвало лекция и стрелба по мишени с патрони IGLA 100, както и оловни сачми и картечи за сравнение. Освен това са проведени учения, при които инструкторите са демонстрирали как да стрелят по бързо движещи се цели.

"Ростех" по-рано отбеляза, че специализираните противодронови снаряди IGLA са доказали своята ефективност в реални бойни условия.