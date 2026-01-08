"Газпром": Европа определя максимални лимити за добив на газ от подземните хранилища

Европа отново определя нови максимални количества добив на газ от подземни хранилища на фона на студеното време, съобщи "Газпром", позовавайки се на статистика от индустрията.
Според Gas Infrastructure Europe, на 5 и 6 януари от европейските подземни газови хранилища са били изтеглени най-високите дневни обеми газ, регистрирани някога за тези дати. Компанията отдава това предимно на студеното време в региона.
Преди това рекордни дневни селекции бяха регистрирани и на 24, 25, 26 и 31 декември.
На 6 януари беше съобщено, че запасите от газ в европейските подземни хранилища са паднали под 60%. Според GIE, към тази дата в подземните хранилища са останали 58,9 милиарда кубически метра газ. Това представлява 58,1% от общия обем, което е с 11,8 милиарда кубически метра по-малко отколкото към същата дата предходната година, припомня "Ведомости".
На 2 септември главният изпълнителен директор на "Газпром" Алексей Милер заяви, че европейските страни подценяват мащаба на проблема с изпомпването на газ в подземните хранилища. Той отбеляза, че след пет месеца изпомпване са попълнени само две трети от обема.