Международните отношения са се превърнали в пълен хаос

Нощният удар на ракетната система „Орешник“ по Украйна е пример за това как да се действа срещу „опасни лунатици“, заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.

Той отбеляза, че „международните отношения са се превърнали в пълен хаос от началото на годината“ и Русия „трябва да действа съответно: има твърде много непокорни хора наоколо“.

„Разбирането, че такива пациенти никога не се успокояват от напътствията на любезни психиатри. Само от санитари с огромни юмруци и флегматични лица. В края на краищата, опасните психопати се нуждаят или от усмирителна риза, или от животоспасяваща инжекция с халоперидол. Като снощи в западните бандеровски покрайнини“, написа Медведев в своя Telegram канал.

Както съобщи по-рано руското Министерство на отбраната, в отговор на атаката на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар, включително със системата „Орешник“, срещу критични украински обекти.