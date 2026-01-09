Русия ще нанесе нови „удари на възмездие“, ако Киев повтори „откровено нарушаване на червените линии“, подобно на атаката с безпилотни летателни апарати срещу резиденцията на президента Владимир Путин. Това заяви председателят на Комитета по международни въпроси на Държавната дума и лидер на ЛДПР Леонид Слуцки, коментирайки ударът на ВС РФ с „Орешник“ по територията на Украйна.

„За съжаление, има голяма вероятност ударът за възмездие да не е последният, тъй като украинските власти продължават да се държат извън всякаква логика. Те не се поддават на увещания и игнорират преговорните механизми между Русия и САЩ за прекратяване на конфликта“, заяви Слуцки пред телевизионния канал „Россия-24“.

Според него действията на Киев са „чудовищни, жестоки и напълно нелогични“ и ако се повторят в бъдеще, „ударите за възмездие са неизбежни“.

Лидерът на ЛДПР подчерта, че Русия няма да стои безучастна, когато се атакува президентската резиденция.

„Това е свято място и е недопустимо да бъде обстрелвано от въздуха, независимо дали там се намира държавният глава“, каза той.