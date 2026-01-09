Русия изстреля ракета "Орешник" по Украйна (Инфографика)

Русия твърди, че е изстреляла новата си ракета, способна да носи ядрено оръжие, в Украйна близо до полската граница в отговор на предполагаема украинска атака с дрон срещу резиденцията на Владимир Путин в края на миналия месец.

Малко преди полунощ (22:00 часа по Гринуич) в социалните медии се разпространиха видеоклипове, показващи множество експлозии в покрайнините на западния град Лвов. По-късно украинските власти потвърдиха, че балистична ракета е ударила инфраструктура в района, на около 60 км от полската граница.

Смята се, че ударът е едва вторият път, когато Русия използва ракетата “Орешник”. Оръжието е използвано за първи път, за да удари централния град Днипро през ноември 2024 г.

По време на тази по-ранна атака, според съобщенията, ракетата е била снабдена с макетни бойни глави, което ограничава причинените щети. Ако нощният удар е включвал експлозивни бойни глави, това би отбелязало първото известно използване на “Орешник” с пълно разрушително намерение.

“Орешник” е балистична ракета със среден обсег, с потенциален обсег до 5500 км. Смята се, че носи бойна глава, проектирана да се раздели по време на финалното си спускане на няколко независимо насочени инертни снаряда, произвеждайки серия от близко разположени експлозии.