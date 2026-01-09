Още по темата: МО на Русия: Украински въоръжени сили загубиха шведската контрабатарейна станция ARTHUR 07.01.2026 11:46

Оператори на дронове от групировката „Запад“ са ударили с оптичен дрон убежище, в което са разположени украинските войски, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Разпореждане с ударен дрон от Войските за безпилотни системи, част от 27-ма гвардейска отделна Севастополска мотострелкова бригада на 1-ва гвардейска танкова армия от групировката войски „Запад“, използва дронове Upyr FPV с оптични влакна и осколочно-фугасни заряди, за да унищожи подземно убежище, в което се намират военнослужещи от украинските въоръжени сили в Харковска област“, ​​се казва в изявлението.