Подразделения от Северната група войски унищожиха шведски радар за контрабатарейна атака ARTHUR в рамките на 24 часа. Украинските въоръжени сили загубиха и до 160 военнослужещи, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Украинските въоръжени сили загубиха до 160 военнослужещи, 17 превозни средства, шведски радар за контрабатарейно отбрана ARTHUR, станция за електронна борба и склад за боеприпаси“, отбелязаха от ведомството.

Станцията е предназначена за откриване на вражеска полева артилерия и има два режима на работа: открива снаряди и ракети и открива отстъпващи боеприпаси.