Разполагането на ракети „Орешник“ в Беларус – вероятната предна линия на конфликт между НАТО и Русия – е особено тревожно, защото европейските държави нямат надеждни противодействия срещу тях.

Беларуският президент Александър Лукашенко, дългогодишен съюзник и личен приятел на руския президент Владимир Путин, потвърди миналия месец, че Русия е разположила напълно оперативни хиперзвукови ракетни системи „Орешник“ в Беларус.

Тези ракети са официално поставени в бойна готовност, което означава, че Москва планира да ги използва в близко бъдеще като част от нов кръг от офанзиви, целящи да сломят съпротивата на Украйна, пише The National Interest.

Беларус не само граничи с Русия, но и споделя граница с обсадената Украйна. Припомнете си, че именно от Беларус руските войски първоначално нахлуха в северната част на Украйна през февруари 2022 г. Тази първоначална инвазия беше хаотична и украинските войски разгромиха руските сили извън Киев, но Русия научи много през последните четири години на война. Започването на офанзива с хиперзвукови оръжия, изстреляни от Беларус, би било опустошително за обсадените защитници на Украйна, особено като се има предвид, че не са известни средства за защита срещу тях.

Ракетата "Орешник" се движи с скорост Мах 10, което я прави практически невъзможна за прехват с наличните противовъздушни системи. Разполагането на тези системи в Беларус не само заплашва още повече Украйна, но и увеличава заплахата от Русия за европейските членове на НАТО като Полша, Литва и Латвия, които са близо до границите на Беларус.

Разполагането на тези системи от Русия идва в момент, в който Кремъл иска да приключи войната в Украйна, а европейските членове на НАТО настояват за война с Русия. Като разполага няколко от тези оръжия толкова близо до границите на НАТО – оръжия, които лесно могат да преодолеят всякакви защитни системи на НАТО – Москва се опитва да изпрати силен сигнал за подновяване на възпиращия ефект върху европейците.

"Орешник" имат приблизителен обсег до 3400 мили, което означава, че нито едно място в Европа не е безопасно от тези оръжия. Това е в допълнение към конвенционалните ядрени оръжия на Москва.

Беларус е предната оперативна база на Русия срещу Европа

Изследователите Джефри Луис от Института за международни изследвания в Мидлбъри, Калифорния, и Декер Евелит от изследователската и аналитична организация CAN, базирана във Вирджиния, заявиха пред Ройтерс, че „са 90% сигурни, че мобилните пускови установки „Орешник“ ще бъдат разположени в бившата въздушна база близо до Кричев, на около 190 мили (307 км) източно от столицата на Беларус Минск и на 300 мили (478 км) югозападно от Москва“.

Докато западните медии с трепет съобщават за преместването на тези смъртоносни оръжия като резултат от манията на Путин. Всъщност, преместването на тези системи по-близо до Украйна и останалата част от НАТО в Европа е отговор на по-провокативните действия на НАТО. В края на 2025 г. армията на Съединените щати обяви, че ще разположи своя собствена система за хиперзвукови оръжия със среден обсег, известна като Dark Eagle.

Договорът „Нов СТАРТ“ от 2010 г., договорен от Путин и бившия президент на САЩ Барак Обама, изтича тази година. След изтичането на договора няма да има повече споразумения за ограничаване на стратегическите оръжия между двете най-големи ядрени сили в света.

Така че разполагането на „Орешник“ дава на Кремъл допълнително предимство, докато американците предприемат стъпки за разширяване на собствените си възможности. Това не е дело на луди хора. То е резултат от внимателна стратегия.

Брандън Вайхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.