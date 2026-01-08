С-70 е действал близо до Константиновка

В края на декември главният изпълнителен директор на руската държавна корпорация „Ростех“ Сергей Чемезов разкри, че изтребителите Су-57 на руските Въздушно-космически сили са демонстрирали способността си да избягват откриване от множество видове радарни системи, както и електронни атаки, когато са разположени за операции в украинския театър на военните действия.

„Поне нашите военни са доволни. Самолетът избягва много добре всякакви препятствия, имам предвид радари и системи за електронна война“, заяви той на заседание на Държавния съвет през последната седмица на декември.

Потвърдено е, че Су-57 е действал в силно защитено въздушно пространство, контролирано от Украйна, най-вече в средата на 2024 г., когато на един от самолетите е възложена мисия за проникване, за да свали неизправен безпилотен стелт самолет С-70 „Охотник“, за да се предотврати попадането му в ръцете на Запада, пише Military Watch Magazine. С-70 е действал близо до Константиновка в спорния Донецки регион, на около 15 километра зад украинските линии, което е едно от най-добре защитените въздушни пространства, контролирани от Украйна, в театъра на военните действия. Способността на Су-57 да действа в района, за да постигне визуално поражение с помощта на ракета въздух-въздух с малък обсег Р-74, показва усъвършенствана способност за избягване на стелт от радари.

Други руски типове изтребители са избягвали украинската противовъздушна отбрана и са разчитали на изстрелване на балистични или крилати ракети или пускане на планиращи бомби, за да поразяват цели от безопасни разстояния. Способността за избягване на радарни заключвания е сред най-значимите предимства на изтребителите от пето поколение в сравнение с изтребителите от поколение 4+. Наземната мрежа за противовъздушна отбрана на Украйна се счита за най-силната в Европа и се състои на по-ниско ниво от много големи количества преносими съветски и западни зенитно-ракетни комплекси, а на средно ниво предимно от съветски системи БуК-М1 и С-125. Системите с по-голям обсег на действие, които са на въоръжение, включват множество варианти на съветските С-300, американските системи MIM-104 Patriot и много дългите системи С-200Д.

Бойните операции на Су-57 по време на военните действия включват потискане на противовъздушната отбрана, въздушен бой и широк спектър от прецизни ударни мисии. Доставките на Су-57 за износ са започнали през ноември 2025 г., а именно за Алжир, докато в момента се обсъжда голямо лицензионно споразумение за производство на до 140 изтребителя с индийското Министерство на отбраната. Много от нещата, свързани с бъдещето на програмата за изтребители, включително броят на изтребителите, които руските въоръжени сили ще закупят, остават несигурни.