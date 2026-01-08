Още по темата: Русия демонстрира хиперзвукова мощ от Беларус – какъв е отговорът на НАТО 08.01.2026 11:08

Руски войски освободиха село Братское в Днепропетровска област. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"В резултат на активни операции, части от военната група "Изток" освободиха село Братское в Днепропетровска област", ​​докладваха от военното ведомство, без да дават повече подробности.

ТАСС публикует кадры освобождения Братского в Днепропетровской области:



Видео: Воин DV/ТАСС

Междувременно от МО на Руската федерация публикува кадри на войски от група "Запад", които издигат знамена в Подоли, Харковска област, която те превзеха на 4 януари.

На кадрите се вижда как руски военни издигат руски национални флагове на две места в селото.

"Благодарение на координираната работа на щурмови групи, артилерийски разпореждания и оператори на дронове, успяхме да унищожим укрепени позиции, отбранителни съоръжения и вражеска огнева мощ. Въздушната подкрепа и прецизните удари по идентифицирани цели значително отслабиха отбраната на украинските сили. След потушаването на основните центрове на съпротива, руските войски извършиха замах и установиха пълен контрол над селището, унищожавайки значителен брой вражески личен състав и техника", посочиха от министерството на отбраната.