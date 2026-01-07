Петролните приходи на Русия - на най-ниското ниво от началото на войната

Износът на суров петрол от Русия е спаднал рязко през последните седмици. Продължаващият спад на цените, съчетан с по-малки обеми, доведе до най-ниското ниво на изнесените количества от нахлуването в Украйна през февруари 2022 г.

Русия е превозвала по 3,43 милиона барела на ден през четирите седмици до 4 януари, според данни на Bloomberg. Това е спад с около 440 000 барела спрямо периода до 21 декември, като той е реализиран основно от по-ниските доставки от ключовото тихоокеанско пристанище Козмино, се посочва в публикацията.

Според изчисленията, базирани на данни на Argus и статистика за танкерните превози, средните приходи от износ на петрол на Русия са спаднали до 959 милиона долара на седмица, което е най-ниското ниво за последните близо 4 години.

Цените на руския суров петрол паднаха много повече от тези на световните бенчмаркове след санкциите, наложени от САЩ срещу двата най-големи износители - „Роснефт“ и „Лукойл“ - през октомври.

Руският суров петрол Urals се търгува около 35 долара за барел, което е около 60% от цената, на която той се търгуваше към 1 октомври. В първите дни на януари Urals се продаваше за 36,69 долара за барел в пристанищата на Балтийско море и за 34,82 долара за товарене в Черно море.

Сривът на приходите от петрол обещава нови проблеми за руския бюджет, който миналата година загуби всяка пета рубла от този доход. Между януари и ноември те са намалели с 2,3 трилиона рубли в сравнение с предходната година. А през декември, според изчисления на Ройтерс, са били най-ниските от август 2020 г. насам - само 410 милиарда рубли.