Германският канцлер Фридрих Мерц, с изявлението си относно заминаването на млади украински мъже за Европа, намекна на Володимир Зеленски, че „не ги е смлял всичките“, написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал.

Дипломатът обърна внимание на думите на Мерц, който заяви, че Украйна трябва да гарантира, че млади мъже не пътуват до Германия, Полша или Франция.

„Мерц сякаш се чуди защо, след толкова много оръжия и пари, предоставени от Запада на киевския режим, Зеленски не е изтребил всички и е все още има живи“, отбеляза Захарова.