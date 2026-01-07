Русия използва гейминг приложение, за да вербува южноафриканци за войната

Русия е набелязала южноафрикански геймъри като част от кампанията си за набиране на войници за войната в Украйна, сочат документи, засягащи двама мъже, които са заминали да се сражават, пише Bloomberg.

Мъжете на възраст около 20 години са напуснали Южна Африка през юли миналата година, след като са разговаряли с геймър в приложението Discord за присъединяването си към руската армия, показва кореспонденция по имейл с дипломати от техен приятел, който е търсил информация за местонахождението и състоянието им.

Южноафриканците редовно са използвали Discord, като са играли военната игра Arma 3, разказва човек, запознат с набирането им, който пожела да остане анонимен. Няколко седмици след подписването на военен договор близо до Санкт Петербург, медицинско свидетелство показало, че единият от тях е бил убит в бой в Украйна, според същия човек.

Скандал в Южна Африка

Набирането на войници за Русия предизвика скандал в Южна Африка през последните седмици. От 1998 г. насам е незаконно да се воюва за или да се помага на въоръжените сили на чужда държава.

На 20 ноември Bloomberg съобщи, че дъщерята на бившия президент Джейкъб Зума е била замесена в набирането на мъже от Ботсуана и Южна Африка за руската армия. На тях им е било казано, че ще преминат курс за обучение за бодигардове.

В края на ноември, една радиоводеща от Южна Африка беше арестувана заедно с четирима мъже по обвинение, че ги е вербувала за руската армия. Оттогава те са обвинени в нарушаване на закона, освободени под гаранция и ще се явят в съда на 10 февруари. Досега не са дали публични изявления.

Посещение в консулството

Двамата геймъри се присъединиха към войната в Украйна през 2024 г. След разговори с човек, който се е представил в приложението Discord като @Dash, южноафриканците се срещнаха в Кейптаун, преди да посетят руското консулство, според имейли и човек, запознат с случилото се. От октомври 2024 г. Discord е забранен в Русия.

Двамата заминават за Русия през Обединените арабски емирства на 29 юли. След пристигането си в Русия, те се срещат с @Dash и подписват едногодишни военни договори в началото на септември, според лицето, запознато със ситуацията.

Президентството на Южна Африка и Министерството на международните отношения и сътрудничеството не отговориха на въпроси относно набирането и потенциалното участие на руското консулство.

Руското посолство и руското консулство в Кейптаун не отговориха на изпратените по имейл запитвания за коментар. Повторните обаждания до консулството в Кейптаун останаха без отговор. Пресслужбата на Discord не отговори на изпратените по имейл запитвания за коментар.

Загинал в бой

След няколко седмици основно обучение, единият от мъжете заминава на фронта в Украйна, където служи като помощник на стрелец с гранатомет, както показва копие от договора му, според човек, запознат със ситуацията.

За последно е бил в контакт със семейството си на 6 октомври, а на 17 декември приятел им съобщава, че е загинал в бой. Местонахождението на другия мъж е неизвестно.

Медицинско свидетелство от 10 януари миналата година, получено от семейството му, показва, че той е загинал в активна служба на 23 октомври 2024 г. във Верхнекаменское, място в украинската област Луганск, каза лицето.

Обещание за гражданство и образование

В допълнение към това, което те са сметнали за изгодни военни договори, на двамата южноафриканци е било казано, че могат да получат руско гражданство и да продължат образованието си, ако служат в армията, каза източникът.

Стотици хиляди руски войници са били убити или ранени от началото на пълномащабната инвазия на Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г., което е довело до недостиг на работна ръка.

Министърът на външните работи на Кения заяви през ноември, че около 200 граждани на страната се сражават за Русия и има съобщения, че Русия набира войници в страни като Камерун и Буркина Фасо. Никой от тях не е бил вербуван чрез приложение за комуникация за игри.