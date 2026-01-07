В Русия показаха основния противовес на американската система HIMARS

Още по темата: МО на Русия: Украински въоръжени сили загубиха шведската контрабатарейна станция ARTHUR 07.01.2026 11:46

Руският журналист Александър Рогаткин публикува подробен видео анализ на така наречената "руска HIMARS". Става дума за високоточна реактивна система за залпов огън (РСЗО) "Торнадо-С".

В своя Телеграм канал Рогаткин обсъди характеристиките на 300-милиметровите управляеми ракети 9М544 и 9М549. Тези системи са способни да носят касети с кумулативна зарядна и осколъчна бойна глава. Последните се използват за поразяване на пехота и бронирана техника.

Прецизно насочваните боеприпаси "Торнадо-С" се насочват с помощта на ГЛОНАСС. Освен това, носовите части на ракетите са оборудвани с кормила, които регулират траекторията им. Ракетите имат обхват до 120 км, а една система за реактивна ракетна система "Торнадо-С" може да носи до 12 боеприпаса.