Разполагащ с самоходна артилерийска установка (САУ) „Гиацинт-С“ от 82-ри самоходен артилерийски полк на 68-ма мотострелкова дивизия от групировката войски „Запад“ унищожи струпване на пехота и пункт за управление на безпилотни летателни апарати, а също така осуети контраатака на украинските въоръжени сили в Купянска посока. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Според разузнавателни данни е засечена концентрация на пехота в посока Купянск. Взехме я под бой. През последните дни потушихме и вражеска самоходна установка, унищожихме станция на безпилотни летателни апарати, временен пункт за разполагане на пехота и настъпваща пехота“, каза командирът на оръдието с позивна „Касп“.