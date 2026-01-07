Руският стелт изтребител Су-75 има послание към американските военновъздушни сили

Руският Су-75 Checkmate беше предлаган на пазара като бюджетен стелт изтребител, предназначен да печели експортни поръчки. Но програмата се затруднява да надхвърли показните обещания.

Потенциалните клиенти изглеждат предпазливи по отношение на санкциите, ограниченията на веригата за доставки и малкия капацитет на Русия да произвежда съвременни изтребители в голям мащаб, докато води голяма война, пише 19FortyFive.

Идентичността на самолета също е неясна: лек изтребител, ударна платформа или многофункционален компромис, който „прави всичко“.

Несигурността около двигателите, неясните цени и неотговорените въпроси относно авиониката и истинската стелт технология допълнително подкопават доверието.

На пазар, който все повече се привлича от доказани самолети – или по-евтини дронове – Checkmate рискува да се превърне в заглавие, а не във флотилия.

„Checkmate“ е замислен като скрит вариант за износ, подобен на Су-57 „Felon“, и по-евтин от F-35 . Самият „Felon“ е поредното разочарование във войната срещу Украйна.

Още Су-57 летят сега в небето на Украйна, но „Фелон“ не доминира в битката толкова, колкото руснаците се надяваха.

Може ли Су-75 да се провали?

Руското конструкторско бюро „Сухой“ искаше „Шахматът“ да стане хит, но просто нямаше желаещи.

Обединените арабски емирства някога бяха заинтересовани, но се отказаха от сделката, вероятно защото подозираха, че международните санкции срещу Русия ще затруднят „Сухой“ да произвежда масово Су- 75.

Един от проблемите на Су-75 е теглото. Той е бил замислен като лек, маневреен изтребител, подобен на F-16 Viper, само че със стелт възможности . Прототипът на самолета стана по-тежък от очакваното, а скоростта и характеристиките му бяха намалени.

Руснаците не можеха да решат как да продадат Checkmate Дали е изтребител-бомбардировач? Или трябва да се счита за многоцелеви или за превъзходство във въздуха? Възможностите за наземни удари бяха разгледани, но Checkmate най-добре може да се опише като смесица от различните описания, използвани за класифициране на изтребителите. Той се опитва да бъде всичко за всички страни, което го възпрепятства да осигури успешни споразумения за износ.

Петгодишен план за развитие

Досега Checkmate би трябвало да е в серийно производство. Започна като прототип на авиошоу в Москва през 2021 г. Планът беше да се накарат държавите да направят предварителни поръчки, като парите се дават предварително за финансиране на по-нататъшно производство.

Тъй като това не се случи и войната създаде трудности с аерокосмическата индустриална база, програмата Су-75 замря.

Първоначално Су-75 е бил насочен към африканските страни, Виетнам и Индия. По това време Индия търсеше особено стелт изтребител, който би могъл да проправи пътя в потенциален конфликт с Пакистан.

Миналата година Индия претърпя сериозни трудности в въздушен бой , което предполага, че военновъздушните ѝ сили може да са слаби. Пакистанските J-10C свалиха поне един индийски Rafale, произведен в Китай. Индия се нуждае от модернизация, но Checkmate може да не е подходящ вариант.

Су-75 се нуждае и от нов двигател като предимство. Но това не се случи, тъй като инженерите бяха принудени да се съсредоточат върху задвижващата система на Су-57 . Су-57 е оборудван с нискообхватен турбовентилаторен двигател Saturn AL-41F1 – същият двигател , който задвижва Су-35.

Може ли Су-75 да използва и Сатурн АЛ-41Ф1? Този въпрос остана без отговор и ограничи програмата Checkmate.

Плюс това, наистина ли Checkmate ще се превърне в изтребител от пето поколение? Не се очаква авиониката да бъде чак толкова впечатляваща. Руснаците трудно могат да произведат стелт характеристики на Checkmate микропроцесорните чипове са трудни за намиране поради санкциите.

Следва цената. Руснаците уверяват потенциалните клиенти, че Checkmate ще бъде достъпен, но тъй като плановете за придобиване не са конкретни на този етап, е трудно да се определи окончателна цена на самолета. Колкото по-дълго руснаците чакат да произведат своите бройки, толкова по-високи ще бъдат цените на единица.

Ами оръжията? Самолетът ще се нуждае от способността за въздушен бой на F-22 и ракетите извън зрителния обсег.

Също така, възможностите на F-35 за нанасяне на наземни удари биха накарали страните да преразгледат „Checkmate“. Но тъй като Су-75 все още е предимно във фаза на тестване, руснаците могат да дават само празни обещания.

Су-57 също е претърпял забавяне в производството и Сухой се нуждае от пълен успех на Felon, преди наистина да може да каже, че Су-75 ще влезе в серийно производство с много клиенти по целия свят.

Плюс това, това е ерата на евтино произвежданите бойни дронове. Защо военновъздушните сили биха избрали скъп нов самолет, когато могат да адаптират безпилотен апарат, за да се превърне в надежден ударен самолет? Турският безпилотен летателен апарат Bayraktar TB2 е качествен и доказан в бойни действия дрон.

Значителен флот от дронове би бил достойна инвестиция, без да е необходим изтребител-бомбардировач със средна тежест, който може да е или да не е малозабележим.

„Като се имат предвид трудностите на руския аерокосмически сектор при разработването, камо ли при доставката, на съвременни бойни самолети, потенциалните купувачи на Checkmate трябва да обмислят редица опции, за да отговорят на нуждите на отбраната. Привлекателното в търговската презентация в крайна сметка може да се окаже маркетингова пара, която просто ще се изпари“, според RAND Corporation.

Има твърде много въпросителни и няма целева дата за масово производство. Освен това точната роля на изтребителя остава неясна.

Потенциалните клиенти оценяват различни варианти и се надяват да спестят както пари, така и разходи за обучение, като използват по-достъпни, готови бойни дронове.

Checkmate би бил пълен провал и това би разгневило Владимир Путин на аерокосмическата му индустрия, която напоследък сякаш не може да си поеме дъх.

За автора: Д-р Брент М. Истууд

Автор на над 3000 статии по въпроси, свързани с отбраната, Брент М. Истууд , доктор, е автор на „Не обръщайте гръб на света: консервативна външна политика“ и „Хора, машини и данни: бъдещи тенденции във войната“ , както и на две други книги. Брент е основател и главен изпълнителен директор на технологична фирма, която е предсказвала световни събития, използвайки изкуствен интелект. Той е бил законодателен сътрудник на американския сенатор Тим Скот и го е съветвал по въпроси, свързани с отбраната и външната политика. Преподавал е в Американския университет, Университета Джордж Вашингтон и Университета Джордж Мейсън. Брент е бивш офицер от пехотата на армията на САЩ.